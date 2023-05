Zelenskyj: Russland må stilles til ansvar i spesialdomstol

Zelenskyj kom med oppfordringen da han besøkte i Haag i Nederland torsdag.

– Kun én institusjon kan svare på den opprinnelige forbrytelsen – aggresjonsforbrytelsen. En spesialdomstol, og ikke et kompromiss som vil tillate politikere å si at saken angivelig er over, men en fullverdig spesialdomstol, sa Zelenskyj i sin tale med tittelen «Ingen fred uten rettferdighet for Ukraina».

Flere støtter opprettelsen av et internasjonalt senter for å rettsforfølge krigsforbrytelser i Ukraina, deriblant EU-kommisjonen som ønsker at senteret skal holde til i Haag.

Putin må dømmes

Putin må stilles til ansvar og dømmes for sine forbrytelser, sa Zelenskyj.

– Jeg er sikker på at dette vil skje når vi vinner, og vi skal vinne, sa han og fortsatte:

– Den som starter en krig, må stilles til ansvar.

Zelenskyj besøkte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag tidligere torsdag. ICC utstedte i mars en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin for krigsforbrytelser. Russland er ikke medlem av ICC og anerkjenner ikke domstolen.

Zelenskyj ankom ICC under et høyt sikkerhetsoppbud og ble tatt imot av rettens leder, dommer Piotr Hofmanski. Besøket varte i om lag en time.

Møtte statsministeren

Zelenskyj møtte også den nederlandske statsministeren Mark Rutte og forsvarsminister Kajsa Ollongren. Senere på dagen skulle han ha samtale med Belgias statsminister Alexander De Croo.

Dette er Zelenskyjs første besøk i Nederland. Landet har vært en sterk støttespiller for Ukraina. I februar sa Rutte at han ikke vil utelukke noen form for militær støtte til Ukraina, så lenge de ikke tar Nato inn i konflikten med Russland.

Zelenskyj reiste fra Helsingfors i et nederlandsk regjeringsfly onsdag etter å ha besøkt Finland, hvor han møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de andre nordiske statslederne.

