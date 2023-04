Amnesty fant sin egen Ukraina-rapport «juridisk tvilsom»

En intern gjennomgang i Amnesty International, som har lekket til New York Times, ifølge The Guardian, skal ha konkludert med at rapporten fra august i fjor har hatt betydelige mangler.

I rapporten ble Ukraina anklaget av Amnesty for å ha satt egne innbyggere i fare ved å utplassere væpnede styrker i sivile områder og iverksette angrep derfra, og på den måten ha brutt folkeretten om beskyttelse av sivile.

Amnesty-rapporten førte til sinne i Ukraina, blant andre fra president Volodymyr Zelenskyj, som mente at Amnesty med sine anklager flyttet ansvaret for krigen og folks lidelser fra den aggressive til den forsvarende part i den russiske angrepskrigen mot landet.

Beklaget

Amnesty International beklaget senere rapporten og lovet en ekstern gjennomgang for å finne ut hva som hadde gått galt i arbeidet med rapporten.

En slik gjennomgang skal nå ha konkludert med at rapporten inneholdt språk og formuleringer som var tvetydige, upresise og i noen tilfeller juridisk tvilsomme.

Forfatterne av rapporten får spesielt kritikk for å ha antydet at mange eller de fleste av krigens sivile dødsofre mistet livene sine som en følge av ukrainske militæres tilstedeværelse, ifølge den amerikanske avisa.

På samme tid foregikk målrettede angrep fra russiske styrker mot ukrainske sivile, og russiske myndigheter kunne samtidig utnytte den feilaktige Amnesty-rapporten i sin propaganda.

[ Amnesty Norge har mistet 80 medlemmer siden omstridt Ukraina-rapport ]

Mangel på bevis

Gjennomgangen av den opprinnelige rapporten er utført av eksperter ved universiteter i Storbritannia, Danmark og Sveits.

Ekspertene skal ha sådd tvil om hvorvidt forfatterne av den opprinnelige rapporten i det hele tatt skal ha ansett Ukraina som offer for aggresjon i henhold til internasjonal lov. De pekte også på mangelen på bevis for at Ukraina hadde satt egne innbyggere i fare.

Den lekkede gjennomgangen skal dessuten ha avslørt at den opprinnelige rapporten skapte uro internt i Amnesty før den ble offentliggjort. Dette burde ført til grundigere refleksjon rundt innholdet før Amnesty International slapp rapporten, har de eksterne ekspertene konkludert med, ifølge New York Times.

– Dette er en del av en pågående, intern læringsprosess. Vi ønsker velkommen de fullstendige funnene, som vil forbedre vårt framtidige arbeid, heter det i en uttalelse fra en ikke navngitt talsperson i Amnesty, ifølge samme kilde.

[ Egenæs avviser kritikk mot Amnesty: – Ukraina bruker en strategi som setter sivile i fare ]