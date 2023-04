Artisten Harry Belafonte (96) er død

Belafonte døde av hjertesvikt i sitt hjem på Manhattan i New York tirsdag, opplyser hans talsperson Ken Sunshine til avisen.

Belafonte ble kjent for slagere som «Day-O» og «Jamaica Farewell». Albumet «Calypso» fra 1956 regnes ifølge The New York Times for å være det første fra en enkeltstående artist til å bli solgt i flere enn 1 million eksemplarer.

På 1950-tallet var han en av få svarte musikkartister som klarte å slå igjennom og dermed bidra til å bryte ned barrierene mellom svarte og hvite musikere. På 60-tallet ble han en frontfigur i borgerrettsbevegelsen i USA.

Han hadde også en karriere som skuespiller, og produserte og spilte i flere TV-serier.

