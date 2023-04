18.000 kyr døde i eksplosjon og brann i Texas

– Det er den dødeligste låvebrannen med kyr i Texas’ historie. Etterforskningen og ryddingen kan nok ta litt tid, sier delstatens landbrukskommissær Sid Miller i en uttalelse.

Eksplosjonen rammet Southfork Dairy Farms nære landsbyen Dimmitt nord i Texas mandag kveld. Nødetatene hastet ut til gården og fikk reddet ut en person som var innesperret.

Personen ble tatt til sykehus i luftambulanse. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, ifølge Miller, som beskriver det hele som en forferdelig hendelse.

Sheriff Sal Rivera i Castro fylke sier til CBS' understasjon i Amarillo at årsaken kan være at et system for å fjerne møkk fra låvene kan ha blitt overopphetet.

Dette kan igjen ha ført til at metan «ble antent og så spredte seg utover med eksplosjonen og deretter brannen».

