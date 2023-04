Egypt: Oppdaget ukjent gravkammer utenfor Kairo

Den egyptiske landsbyen Sakkara ligger rundt 20 kilometer sør for Kairo og fem kilometer vest for Nilen. Området er særlig kjent som gravsted for mange konger i Det gamle Egypt, med flere pyramider datert til om lag 2630–2610 før vår tidsregning.

Stedet er mest kjent for trinnpyramiden Djoserpyramiden, den første av de egyptiske pyramidene, og omfatter også flere andre viktige graver. Her finnes også Imhotep-museet, som åpnet i 2006.

Nå har arkeologer avdekket en 3200 år gammel grav som tilhører Panehsy, vokteren av tempelet til den egyptiske guden Amun, skriver ABCNews.

Lærerikt funn

Den tempelformede graven dateres tilbake til det gamle Egypts 19. dynasti (1292-1189 før vår tidsregning), og ble oppdaget av et team av nederlandske og italienske arkeologer. Det er gjort en rekke funn i Sakkara de siste årene, men dette funnet er likevel viktig, mener egyptiske myndigheter.

– Funnet forteller om utviklingen av Sakkara-nekropolisen på denne tiden, og kaster lys over nye individer som ennå ikke er kjent i historiske kilder, sier generalsekretær for Det øverste antikvitetsrådet i Egypt, Mostafa Waziri.

Graven minner om et frittstående tempel med en inngang, en indre gårdsplass med søylegang, en sjakt som fører til flere underjordiske gravkamre, og tre underjordiske kapeller. Den ligger vegg i vegg med gravkammeret til Maya, en høytstående embetsmann under Tut-ankh-Amon.

Inne i graven fant arkeologer en steintavle som avbildet Panehsy og hans kone Baia, sangeren til Amun, foran et offerbord, samt flere andre tegninger av prester og religiøse ofringer.

[ Arnold Schwarzenegger fylte igjen hull i veien - trodde han ]