Ektepar døde etter å ha spist fisk – datter ber om innstramming av loven

Den 25. mars handlet et eldre ektepar fra Malaysia inn minst to fisker fra en nettleverandør. Samme dag tilberedte de og spiste fisken. Kvinnen døde senere på kvelden, mens mannen havnet i koma og døde forrige lørdag, skriver CNN.

Det skulle vise seg at fisken som ekteparet hadde kjøpt og spist, var en kulefisk. Kulefisker, også kjent som fugu, blir betraktet som en delikatesse i Øst-Asia, selv om mange av artene har en farlig nervegift i kroppen. Ifølge lokale myndigheter i den sørlige delstaten Johor var paret uvitende om at fisken var giftig.

Nå ber parets datter om en innstramming av loven for å hindre at andre vil lide samme skjebne.

– De som er ansvarlige for deres død bør stilles til ansvar i henhold til loven, og jeg håper myndighetene vil fremskynde etterforskningen. Jeg håper også at den malaysiske regjeringen vil styrke håndhevingen og bidra til å øke bevisstheten om kulefiskforgiftning for å forhindre at slike hendelser skjer igjen, sa hun i en pressekonferanse i parets hjem før begravelsen søndag, skriver CNN.

I Japan må kokker bestå en krevende eksamen for å få lov til tilberede fisken.

Mener det er lett å la seg lure

Malaysisk lov forbyr allerede salg av giftig og skadelig mat som kulefisk, og brudd på dette medfører en bot på 10.000 malaysiske ringgit (omtrent 23.500 kroner) eller en fengselsstraff på opptil to år.

Likevel selges giftig kulefisk på mange malaysiske våtmarkeder, skriver CNN.

– Den regnes som eksotisk og har en tendens til å tiltrekke seg forbrukere, sier Aileen Tan, marinbiolog og direktør ved Universiti Sains Malaysia Centre for Marine and Coastal Studies.

– Når kulefisken er renset og solgt som skiver, er det nesten umulig for publikum å vite hvilken type fisk de har kjøpt, legger hun til.

Ifølge det malaysiske helsedepartementet har det blitt registrert 58 tilfeller av kulefiskforgiftninger i landet mellom 1985 og 2023. Av disse har 18 fått et dødelig utfall.

