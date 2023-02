Etterforskningen av nedskyting av MH17 over Ukraina i 2014 avsluttes

Etterforskerne sier de har fulgt alle spor så langt det er mulig. En kilde som står granskingen nær, sier til Reuters at den internasjonale gruppen ikke har nok bevismateriale til å føre flere saker for retten.

I november dømte en nederlandsk domstol to tidligere russiske etterretningsagenter og en ukrainsk separatistleder for drap for å ha bidratt til å få på plass det russiske rakettsystemet som skjøt ned flyet. De tre ble dømt in absentia og er fortsatt ikke pågrepet.

Flyet var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur da det styrtet 17. juli 2014 i nærheten av opprørskontrollerte Donetsk i Øst-Ukraina. Alle de 298 om bord, som kom fra 17 ulike land, mistet livet. De fleste av dem var nederlandske.

Den nederlandske flyhavarikommisjonen konkluderte i 2017 med at MH17 ble skutt ned med en russiskbygd BUK-rakett.

Russland har avvist anklager om at de utstyrte opprørerne med bakke-til-luft-raketter som gjorde nedskytningen mulig.

