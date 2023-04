FN: Over 30 drept i IS-angrep i Kongo

Angrepene skjedde tidligere denne uken, opplyste FNs Kongo-styrke Monusco torsdag kveld.

Monusco opplyser at styrken hadde mottatt informasjon om at drapene ble begått av militsgruppen Allierte demokratiske styrker (ADF) søndag og mandag i grenseområdet mellom territoriene Mambasa og Irumu.

Monusco-leder Bintou Keita fordømmer drapene. Hun oppfordrer myndighetene i Kongo til å etterforske saken og stille de ansvarlige for retten. Hun ber også om umiddelbar stans i vold utført av alle væpnede grupper mot sivilbefolkningen.

Ifølge en rapport fra FNs generalsekretær António Guterres ble 485 sivile drept mellom 1. desember og 14. mars i Ituri.

Mange væpnede grupper holder til i denne provinsen, blant dem ADF, som har sverget troskap til IS og som beskyldes for massakrer og angrep både i Øst-Kongo og Uganda. Den ugandiske gruppen fikk fotfeste i den østlige delen av Kongo på 1990-tallet og anklages for å stå bak drap på tusenvis av sivile.

[ Kattereven på Korsika er en helt ny art ]