Stoltenberg om Finlands innlemmelse i Nato: – En historisk dag

– Om få timer ønsker vi Finland velkommen som det 31. Nato-medlemmet. Dette gjør Finland tryggere og Nato sterkere, sa Stoltenberg.

Han la til at dette er 74-årsdagen for Washington-avtalen, som førte til at Nato ble grunnlagt.

– Det er vanskelig å se for seg en bedre måte å markere jubileet på enn at Finland blir et fullt medlem.

Stoltenberg sier han er stolt og glad for det som nå skjer. Som tidligere norsk statsminister har han vært tett på Finland i mange år.

– Jeg har jobbet med finske politikere i mange år, og bare for få år siden var det utenkelig at Finland skulle bli medlem av Nato. Så i dag er en stor dag, sier han.

Han legger til at Nato-soldater ikke vil bli stasjonert permanent i Finland uten Finlands tillatelse, men at Finland nå blir en naturlig del av Natos militærøvelser i nord. Nato får forlenget sin grense mot Russland med 1.300 kilometer.

– Realiteten er at dette er et resultat av krig i Ukraina. Finland har også en historie som forteller dem om brutaliteten en krig kan utgjøre, sa Stoltenberg med henvisning til Vinterkrigen mellom 1939 og 1940.

– Da de så at Putin ikke bare truer Ukraina, men også alle land i Europa som vil ta sine egne avgjørelser, valgte de å slutte seg til alliansen.

