Over 1.000 mennesker reddet utenfor kysten av Italia

Fredag kveld ble det iverksatt flere redningsaksjoner etter meldinger om at tre båter lå og drev ved kysten av Italia. En av dem ble observert sør for byen Crotone sør i Italia, mens de to andre ble sett lenger sør, utenfor Roccella Ionica.

Videoer fra kystvakten viser en fiskebåt som vipper fra side til side i høy sjø, og som blir trukket av en slepebåt. Flere titall mennesker står på dekk. De i alt 487 personene om bord ble alle brakt trygt til Crotone natt til lørdag, opplyser kystvakten

Samtidig la et skip fra kystvakten til ved havnen i Reggio Calabria med 584 mennesker om bord. De skal ha blitt reddet fra flere ulike båter.

379 mennesker på en tredje båt er tatt om bord i et marineskip og var lørdag på vei til havnebyen Augusta på Sicilia.

Liten jente funnet druknet

De rundt 1.000 menneskene ble reddet samme dag som enda et lik ble oppdaget nesten to uker etter at en trebåt ble slått i stykker mot et rev rett utenfor den italienske kysten. Det dreier seg om ei jente på fem-seks år, ifølge nyhetsbyrået AGI.

Dermed er i alt 74 mennesker funnet døde, de fleste var afghanere. 29 av dem var mindreårige. Båten hadde om lag 150 mennesker om bord og kom fra Tyrkia.

Italienske myndigheter har fått kritikk for ikke å ha grepet inn raskt nok da båten ble oppdaget. To redningsbåter skal ha avbrutt redningsaksjonen som følge av dårlig vær.

På defensiven

Det har siden blitt innledet en etterforskning, men den høyreorienterte italienske regjeringen har havnet på defensiven i spørsmålet om hva som kan gjøres for å hindre at migranter og flyktninger tar seg til Italia fra både Nord-Afrika og Tyrkia.

Statsminister Giorgia Meloni har holdt regjeringsmøte i Crotone, like ved ulykkesstedet, og varslet strengere straffer for menneskesmuglere, men uten å kunngjøre tiltak som kan redde flere liv på havet.

Ifølge FN tok 105.000 flyktninger og migranter seg sjøveien til Italia i fjor. Italias innenriksdepartement oppgir at over 17.500 mennesker har kommet så langt i år. Det er nesten tre ganger så mange som i samme periode i fjor.

Italias forsvarsdepartement meldte lørdag at asylsøkere nå blir fløyet bort fra øya Lampedusa i Middelhavet ettersom mottakssentrene er overfylte.

