Tusenvis uten tak over hodet etter brann i flyktningeleir

Området, kjent som Cox’s Bazar, er verdens største flyktningleir, og skal huse rundt en million flyktninger. Flesteparten er rohingyaer fra Rakhine-delstaten i Myanmar etter en rekke voldelige angrep utført av det myanmarske militæret i 2017.

12.000

Det anslås at rundt 12.000 mennesker nå er hjemløse etter brannen som raserte 2.000 «bølgeblikkhus».

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent, og det er ikke meldt om omkomne, skriver BBC.

Brannmannskaper, både flyktninger som var trent i brannslukking og det lokale brannvesenet, fikk kontroll på brannen etter tre timer, men minst 35 moskeer og 21 læringssentre for flyktningene, ble sammen med boligene ødelagt i brannen ifølge lokale tjenestemenn.

Også sykehus og helsesentre skal være ødelagt i brannen.

Etter at brannen var under kontroll vendte mange av de som bodde i leieren tilbake til brannruinene for å se om det var noe å redde, men det var ikke noe å finne.

[ Hjemmesykepleier: – Hæh? Har du barn? Men jeg har aldri sett noen her? ]

Sårbare

Leirene, som er overfylte og kummerlige, er sårbare for branner, ifølge en rapport som ble utgitt forrige måned av Bangladesh’ forsvarsdepartement. Mellom januar 2021 og desember 2022 har det vært 222 brannhendelser i rohingya-leirene, inkludert 60 tilfeller hvor brannene skal være påsatt, skriver BBC.

I mars 2021 ble minst 15 mennesker drept og rundt 50.000 ble fordrevet etter at en stor brann herjet en leir i bosetningen.

En voldsom brann rammet nok en gang flyktningeleiren Cox’s Bazar i Bangladesh. (MahmudHossainOpu/AP)

Myndighetene i Bangladesh samarbeider med internasjonale og lokale humanitære organisasjoner for å skaffe mat og midlertidige tilfluktsrom til dem som har mistet hjemmene sine, skriver CNN.

Nå er arbeidet med å hjelpe de som ble rammet i gang.

– Vi vil sørge for at ingen sover under åpen himmel. Alle vil få et midlertidig husly, sier den lokale politiinspektøren Mohammad Mahfuzul Islam til CNN.

Han sier videre at de vil ta i bruke samfunnshus og moskeer for å gi de som er rammet et sted å bo.

Bangladesh Fire Rohingya Etter at brannen var under kontroll vendte mange tilbake til brannruinene for å se om det var noe å redde. (Mahmud Hossain Opu/AP)

Redd Barna sa i en uttalelse at søndagens brann var en fryktelig påminnelse om at barn som sitter fast i leirene i Cox’s Bazar går en dyster fremtid i møte.

«Dagens massive brann har frarøvet mange familier deres sikkerhet og det lille de har igjen av eiendeler. Denne tragedien er nok en grusom påminnelse om at barna i leirene i Cox’s Bazar går en dyster fremtid i møte. Etter nesten seks år sliter de fortsatt med utilstrekkelig utdanning, underernæring, veksthemming, barneekteskap og barnearbeid. Til tross for det humanitære samfunnets utrettelige innsats er en flyktningleir ikke noe sted for et barn å vokse opp skriver Redd Barna International i en uttalelse.

De oppfordrer nå verdenssamfunnet til å ta affære.

«Når det internasjonale samfunnet samles i Genève denne uken, må de ikke unndra seg sitt ansvar for å gjøre mer for å beskytte rohingya-flyktningene. De må fullt ut finansiere den humanitære responsen på rohingya-krisen, som er sørgelig underfinansiert. Mat har allerede blitt redusert, vedlikehold og reparasjoner har blitt forsømt, og uten tilstrekkelig finansiering er det sannsynlig at en katastrofe vil utfolde seg som vil påvirke flyktningene, vertssamfunnet, Bangladesh og regionen, skriver de.

[ Bangladesh er landet hvor alt føles så ekstremt ]

[ – Vi venter hver dag på at krigen skal ta slutt ]