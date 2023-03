Franske demonstranter inntar gatene igjen

Det var større demonstrasjoner i byer som Paris, Nice, Toulouse og Nantes. Politiet ventet på forhånd at til sammen opptil 1 million mennesker ville delta i 230 planlagte demonstrasjoner rundt om i landet.

Macrons sentrum-høyreregjering planlegger å gradvis heve pensjonsalderen i Frankrike til 64 år. Reformforslaget innebærer også at man må jobbe i 43 år for å få full opptjening. I dag er pensjonsalderen 62 år, men i praksis kan pensjonsalderen forskyves med flere år for dem som ikke har arbeidet lenge nok til å ha tjent opp full pensjon.

