Michelle Obama: – Gråt i en halv time etter Trumps president-innsettelse

Etter åtte år i Det hvite hus i Washington var det over og ut for familien Obama, etter at Donald Trump overraskende vant valget i 2016. Etter åtte år i verdens søkelys forlot de verdens mektigste embete.

Åpnet opp

Bilder av Michelle Obama under innsettelsen viser at hun slet med å holde tårene tilbake, og stadige hulk viste at hun syntes dette var tungt, skriver CNN.

I en ny podkast åpner den tidligere presidentfruen opp. Hun forteller åpenhjertig om da følelsene av å forlate familiens hjem etter åtte år og harmen over Trump som tiltrådte overveldet henne.

Melania Trump (f.v.), president Donald Trump, tidligere president Barack Obama og Michelle Obama da Trump ble innsatt som president i 2017. (ROBYN BECK/AFP)

– Da disse dørene stengte, gråt jeg i 30 minutter i strekk, jeg hulket ukontrollert. Det var så mye etter åtte år i Washington, sa Obama og refererte til hennes siste tur ombord på presidentflyet.

Obamas opplevelser om den siste tiden som førstedame kom i et klipp av hennes «The Light Podcast», som ble lansert på Audible tirsdag.

Da disse dørene stengte, gråt jeg i 30 minutter i strekk. — Michelle Obama

Podkasten kommer fra hennes nylige bokturné for hennes tredje bok, «The Light We Carry», som reflekterer over hvordan hun har håndtert forhold, selvtillit og angst i usikre tider. Den fanger opp samtaler fra hennes besøk i seks byer, hvor kjente personer som Oprah Winfrey, Tyler Perry, David Letterman og Conan O’Brien er med for å promotere og diskutere hennes bestselgende bok.

[ Åtte kjente kvinner: Derfor er det fortsatt ikke full likestilling i Norge ]

Hjem

– Etter innsettelsen – og vi vet hvem sin innsettelse vi var på – var den dagen så emosjonell av så mange forskjellige grunner. Vi forlot hjemmet vi hadde hatt i åtte år, det eneste hjemmet barna våre virkelig kjente, forteller Obama i podkasten.

– Barna husket Chicago, men de hadde tilbrakt mer tid i Det hvite hus enn noe annet sted. Så vi tok farvel med de ansatte og alle menneskene som hadde bidratt til å oppdra dem, sier hun oppriktig.

Michelle Obama bekrefter at hun var i dårlig humør, og måtte ta seg sammen på innsettelsen av Donald Trump.

– Det var tårer og mye følelser. Men så å sitte på den scenen og se det motsatte av det vi representerte på skjermen – det var ikke noe mangfold, det var ingen farge på den scenen, det var ingen refleksjon av den bredere følelsen av Amerika, sier Michelle Obama.

– Vi så det

Hun kom også med et stikk til ektemannens etterfølger i Det hvite hus. Og påstanden til Trump om at aldri hadde så mange mennesker fulgt innsettelsen.

– Du tar din siste flytur, flyr over Capitol, hvor det ikke var så mange mennesker. Vi så det, sa hun, og fikk latter tilbake fra publikum.

Obama promoterte podkasten på Twitter mandag og sa at hun håper den inspirerer andre til å «dele ditt eget lys».

I årene siden hun forlot Det hvite hus, har den tidligere førstedamen avslørt flere detaljer fra den dagen i januar 2017, inkludert at hun sluttet å prøve å smile under Trumps innvielse.

Da hun snakket med Jimmy Fallon i 2018, sa hun:

– Det skjedde mye den dagen, men da jeg tok farvel med Det hvite hus, var en tanke klar: «Farvel, Felicia!»

[ Sykkelfelt fortrenger ladepunkter for elbiler ]

[ Amerikanske delstater vil begrense offentlige dragshow ]