Sykkelfelt fortrenger ladepunkter for elbiler

I 2022 kom det kun 11 nye ladepunkter for elbil i Oslos gater. Målet var 200.

Årsaken er blant annet at nye sykkelfelt opptar plassen hvor det kunne blitt satt opp nye ladepunkter.

Samtidig fjernet kommunen sju ladepunkter. Og i tillegg reserverte Oslo kommune 46 ladepunkter til bildelingstjenester. Dermed fikk elbilister i Oslo uten egen parkeringsplass 44 færre ladeplasser i fjor og et dårligere ladetilbud enn det de hadde i 2021, skrev NTB i januar.

Ved utgangen av 2019 var det 45.658 elbiler i Oslo, mens det ved utgangen av 2022 var det 87.226 elbiler.

Oppgangen har vært fra 17 prosent til 35 prosent av bilbestanden.

Til sammenligning ble det etablert 26,1 km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2022, og målet på 25 km ble dermed nådd, ifølge årsberetningen til BYM.

Ser man på sykkelveier totalt sett, er det bygget 60 kilometer ny sykkelvei siden 2018, ifølge samme årsberetningen.

Årsrapport

I Bymiljøetatens årsberetning forklares det hvorfor, og en av årsakene er en annen av byrådets store satsinger. Nemlig sykkelfelt.

Den ene slår det andre i hjel, med andre ord.

Og i rapporten står det videre:

«Andelen elbiler i Oslo er nå 32 prosent. Kommunale ladepunkter kommer også fremover til å være viktig for å få til elektrifiseringen av bilparken. Antall ordinære ladepunkt er vesentlig lavere enn målsatt da arbeidet med å finne egnede lokasjoner har vært mer krevende enn ventet, samt at komponentmangel og forsinkede strømleveranser har bidratt til at 80 bygde ladepunkter ikke har kunnet settes i drift i 2022.

Det har blitt stadig mer krevende å finne lokasjoner ettersom det allerede er etablert ladeplasser der det ikke er kolliderende hensyn eller tekniske utfordringer. Etaten har derfor brukt mer tid enn antatt på å finne lokasjoner som er mulig å etablere.

Behandlingstid hos Elvia for strømtilkobling har også tatt lengre tid enn antatt. En rekke aktuelle gater er blitt uaktuelle som følge av at det planlegges sykkeltilrettelegging eller at andre tiltak på gategrunn skal iverksettes.»

Klimamål

Elbilforeningen synes det er rart at det ikke er bygd flere ladepunkter i en by som satser stort på nullutslippskjøretøy.

– Det handler om planlegging og vilje, og byrådet må ta egne klimamål på alvor, sier kommunikasjonssjef i Elbilforeningen, Unni Berge til Dagsavisen.

Kommunikasjonsjef i Elbilforeningen, Unni Berge. (amieson Pothecary/Norsk elbilforening)

Oslo kommune har som målsetting at i 2030 skal alle biler i Oslo være nullutslippsbiler.

– For å nå disse målene må vi ha gatelading. Framover trenger vi ikke unnskyldninger, men at byråd Sirin Stav (MDG) holder de løftene som er gitt, sier hun.

Oslo endte opp med kun 11 ladepunkter bygd ut i 2022, av et måltall på 200. Et avvik på 189 ladepunkter, mye på grunn av mangel på arealer.

For 2023 har Oslo og byråd Sirin Stav varslet at det skal bygges ut 350 nye punkter for gatelading.

– Derfor er det begredelig at byrådet har undervurdert oppgaven med å få på plass flere ladepunkter på gatenivå. Nå må tiden for undervurdering være over. Det må være mulig å planlegge for både sykkel og gatelading, og ikke bruke en miljøsatsing som unnskyldning for at de ikke får til en annen, sier Unni Berge.

Reagerer

Høyres Anne Haabeth Rygg reagerer også på at det ikke bygges flere ladepunkter.

– Jeg tror byrådet vil, men de får det rett og slett ikke til, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Høyres Anne Haabeth Rygg. (Tom Vestreng)

– Jeg tror hovedproblemet er at dagens byråd er imot alle biler, også elbiler, og at det er viktigere for dem å fjerne parkeringsplasser enn å bygge sykkelveier der de gjør mest nytte for seg. Vi har et ferskt eksempel på Torshov. Der vil byrådet vil fjerne parkeringsplasser i stille bygater, som ikke er en del av det planlagte sykkelveinettet, tilsynelatende bare fordi de kan. Da blir det unødvendige konflikter og dårlige løsninger i stedet for bedre sykkelveier og flere ladeplasser, som er det byen trenger, sier hun.

Hun mener at om Oslo skal få ned utslippene fra trafikken må kommunen gjøre det lettere å velge klimavennlige alternativer.

– Vi må legge til rette for at flere kan bytte ut den gamle fossilbilen med elbil, og vi må legge bedre til rette for at flere vil sykle. Det mener Høyre er god klima- og miljøpolitikk. Derfor er det utrolig skuffende å lese fasiten etter snart åtte år med et rødgrønt byråd. Ikke klarer de å etablere nok ladepunkter, og ikke når de sykkelambisjonene. To av de viktigste forutsetningene for at Oslo skal bli en grønnere by, sier hun.

To tanker

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), mener at vi må ha to tanker i hodet samtidig.

– Byrådet vil at flest mulig skal gå, sykle eller reise kollektivt. Da får vi en trivelig by med rein luft, mindre støy og hvor alle kommer seg raskt og billig fram i hverdagen. Det må vi legge til rette for i byens veier og gater. Så vil vi at de bilene som kjøres, skal være utslippsfrie. Det sørger vi for først og fremst gjennom kraftige rabatter i bomring og ved parkering, samt raus støtte til hjemmelading i borettslag og sameier, skriver byråden i en e-post til Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG). (Hanna Johre/NPK)

– Det skal også være gode muligheter for å kunne lade elbiler i Oslo. Gatelading er ment som et supplement til hjemmelading og kommersielle tilbud for lading. Vi jobber nå med å ta igjen etterslepet på kommunale ladestolper og planen er å bygge 350 nye ladepunkter bare i år. Uansett, målet er ikke å bygge flest mulig kommunale ladepunkter, men å bygge de der de trengs mest, sier hun.

Oslo er den byen i verden som har flest elbiler per innbygger.

– Det er jeg stolt av. Men to av tre reiser i Oslo foregår faktisk allerede helt uten bil. Ikke minst gjelder særlig for de som har minst å rutte med, som ikke har råd til bil. Derfor bygger vi sykkelveier i et rekordtempo, doble antall bildelingsplasser, og skal kutte prisen på enkeltreiser med kollektiv senere i år. Slik blir det lettere å klare seg uten privatbil, avslutter Sirin Stav.

