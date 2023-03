Ny massedemonstrasjon i Israel mot Netanyahus rettsreform

Ifølge beregninger fra politiet deltar over 150.000 mennesker i lørdagens demonstrasjon, skriver avisen Haaretz.

Massemønstringen i Tel Aviv kommer etter en lignende protest i byen onsdag der opprørspoliti til slutt brukte sjokkgranater og vannkanoner for å spre demonstranter.

Men statsminister Benjamin Netanyahus ultranasjonalistiske høyreregjering viser ingen tegn til å gi opp reformen.

Et av de mest kontroversielle punktene i reformen er at nasjonalforsamlingen Knesset skal kunne overprøve kjennelser i høyesterett.

Reformen vil gi nasjonalforsamlingen makt til å omgjøre den øverste domstolens avgjørelser med et simpelt flertall. Politikerne vil dessuten få større innflytelse i utnevnelsen av dommere.

Knesset har også planer om en første avstemning om et annet forslag som er ment å hindre at Netanyahu kan fjernes fra makten ettersom han er tiltalt for korrupsjon.

Kritikere mener reformen utgjør en trussel mot demokratiske maktdelingsprinsipper.