Guterres langer ut mot rike land og oljeprodusenter

Verdens 46 minst utviklede land, de såkalte LDC-landene, åpnet lørdag sitt toppmøte i Doha i Qatar. Afghanistan og Myanmar inngår i gruppen, men er utestengt fordi makthavner ikke er anerkjent som lovlige av FN.

I sin tale til toppmøtet langet Guterres ut mot det han omtalte som rike lands og oljeprodusenters ondsinnede politikk som har resultert i skyhøye energipriser og renter, noe som rammer fattige land hardere enn noen.

– Rike land bør stille opp med 500 milliarder dollar i året for å hjelpe fattige land som er fanget i en ond sirkel som hindrer økonomisk utvikling og styrking av helsevesen og utdanningssystem, sa Guterres i sin åpningstale.

Det tilsvarer rundt 5.200 milliarder norske kroner.

Drukner i gjeld

– Det er utfordrende å skape økonomisk utvikling når man har lite ressurser, drukner i gjeld og fortsatt kjemper med den historiske urettferdigheten den ulike responsen på covid-19 var, sa han.

LCD-landene har lenge klaget over at de måtte vente lenge på å få koronavaksine, mens rike land sikret seg store lagre.

– Det å bekjempe en klimakatastrofe som dere selv ikke har gjort noe for å forårsake, er også utfordrende når kostnadene er skyhøye og bistanden bare utgjør en dråpe, sa Guterres.

Oljekritikk

Verdens oljeproduserende land og oljeselskap slapp heller ikke unna kritikken fra FNs generalsekretær.

– Fossilgigantene håver inn enorm profitt, mens millioner av mennesker i landene dere representerer, ikke kan sette mat på bordet, sa han henvendt til deltakerne på toppmøtet.

Rike land svikter fattige land og lever ikke opp til sitt tidligere løfte om å bruke mellom 0,15 og 0,20 av egen BNP på å hjelpe de fattigste, konstaterte Guterres.

Moralsk ansvar

– Det globale finanssystemet ble etablert av rike land og tjener i stor grad deres interesser. Frarøvet likviditet er mange av dere utestengt fra kapitalmarkedet. Fordi det kreves ågerrenter, sa Guterres.

Fattige land må derfor ofte ta opp store lån til svært ugunstige betingelser, om de overhodet får lån, påpekte han.

Malawis president Lazarus Chakwera, som er formann for LDC-møtet, anklaget også rike land for brutte løfter, men understreket at det er snakk om et moralsk ansvar, ikke et spørsmål om veldedighet.

