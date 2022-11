FN-sjefen: 1,5-gradersmålet er i fare, men kan nås

– 1,5-gradersmålet er på intensiven, og maskinene rister. Så det er i alvorlig fare, sier Guterres.

Han mener likevel at det ikke er for sent. 1,5-gradersmålet går ut på at landene som har signert Parisavtalen, skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Uttalelsene kommer i forkant av klimatoppmøtet i Egypt, som starter søndag.

De to FN-byråene klimakonvensjonen (UNFCCC) og miljøprogrammet (Unep) kom forrige uke med hver sin klimarapport. Begge konkluderte med at avtalelandenes nasjonale utslippsmål ikke er nok til å nå målet om å stanse den globale oppvarmingen på 2 eller aller helst 1,5 grader.

Tvert imot er verden på vei mot 2,5 til 2,8 graders oppvarming, ifølge FN-byråene.

