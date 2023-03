Russland vil styrke båndet til Kina «betraktelig»

Lavrov sier at Russland og Kina har store planer om å utvikle sitt bilaterale samarbeid. Torsdag under G20-landenes utenriksministermøte, møtte han sin kinesiske kollega Qin Gang for første gang.

– Begge landene er stabilitetsfaktorer i systemet for internasjonale relasjoner, sa Lavrov, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Siden den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor har Russland forsøkt å knytte tettere bånd til Kina. Russland søker våpenforsyning, noe Vesten har advart Kina mot å bidra med.

Vil få slutt på sanksjoner

Krigen i Ukraina og Vestens sanksjoner mot Rusland var også tema for samtalene.

– Det er nødvendig å sette en stopper for ulovlige sanksjoner, enhver krenkelse av internasjonal handelsfrihet, markedsmanipulasjon, vilkårlig innføring av pristak og andre forsøk på å tilegne seg utenlandske mineralressurser, sa Lavrov.

EU har blant annet satt et pristak på russisk olje for å gjøre det vanskeligere for Russland å finansiere krigen. Andre G20-land, blant annet USA, har også innført en rekke sanksjoner.

Kritikk av Vesten

Under torsdagens møte kritiserte Russland og Kina Vesten for å bruke utpressing og trusler mot andre land.

– Det ble uttrykt enighet om å avvise forsøk på å blande seg inn i andre lands interne anliggender, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Russland og Kina kritiserer Vesten for å påtvinge land vestlige verdier gjennom utpressing og trusler.

Torsdag er siste dag av møtet til G20-landenes utenriksministermøte. G20 består av verdens 19 største industriland, samt EU.

