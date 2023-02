Musk har ledet Twitter siden han kjøpte selskapet i oktober i fjor. Han har sagt opp flere tusen ansatte og har fått til dels kraftig kritikk for dette og for flere andre endringer i selskapet og tjenesten.

Uttalelsen om at slutten av året vil være et godt tidspunkt for å finne en etterfølger kom da han deltok digitalt på konferansen World Government Summit i Dubai onsdag.

[ Ny tung måling for Støre og Arbeiderpartiet ]