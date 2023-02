Vil forby dragartister å opptre for barn

Det melder CNN.

Ifølge avisa sier republikanere at forestillinger ledet av dragartister utsetter barn for seksuelle temaer og symboler. LHBTQ-talspersoner avviser dette, og sier at disse lovforslagene er diskriminerende mot det skeive miljøet, og kan stride mot grunnloven.

10 av de 11 statene som nå ønsker å begrense dragforestillingene, er republikanske.

Kan bli ulovlig

Dersom lovforslagene går igjennom, vil det i Texas og Arizona bli ulovlig å ha dragforestillinger på offentlige plasser. I Texas vil barer og restauranter som viser disse forestillingene bli offisielt kategorisert som seksuelt orienterte bedrifter.

I West Virgina kan foreldre som lar barna sine se på dragforestillinger bli pålagt å delta på foreldrekurs, sinnemestringskurs eller andre rådgivningstjenester.

Til CNN sier Jonathan Hamilt, administrerende direktør for Drag Story Hour, en ideell organisasjon som har artister som leser for barn, at fordommer er motivasjonen bak lovforslagene.

– Dersom drag ikke hadde sine røtter i skeiv kultur og skeivt miljø, tror jeg ikke dette ville blitt diskutert. Ingen forbyr klovner eller miming. Dette er ikke noe nytt, det er bare 2023-versjonen av hvordan homofobi ser ut.

