Finsk meningsmåling: Flertallet vil ikke vente på svensk Nato-godkjenning

Kun 28 prosent av de spurte mener Finland bare bør slutte seg til Nato sammen med Sverige, skriver Ilta-Sanomat.

Det er flest velgere fra høyrepopulistiske Sannfinnene og i den middelaldrende befolkningen som mener Finland bør gå inn i Nato uten Sverige, mens blant Venstreforbundet og i den eldre befolkningen er det flest som vil vente.

Sverige og Finland hadde opprinnelig planer om å gå inn i Nato sammen, men kranglingen mellom Sverige og Tyrkia ser ut til å ha satt en stopper for førstnevntes planer. Tyrkia har nå åpnet for at de kan godkjenne Finlands Nato-søknad, men ikke Sveriges.

