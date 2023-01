30 kvinner har varslet helsemyndighetene over spiralskandalen på Grønland

De 30 kvinnene har sendt klage til Landslegeembetet på Grønland over den mye omtalte spiralskandalen, der grønlandske kvinner fikk satt inn prevensjon uten å vite om det.

Av disse fikk 26 satt inn spiral før 1992, da Grønlands tidligere kolonimakt Danmark fremdeles hadde ansvaret for øyas helsesektor, ifølge det grønlandske mediet KNR.

– Dersom kvinner har fått behandling uten samtykke, er det en alvorlig sak som krever oppfølging, het det i en oppfordring fra Landslegeembetet i desember, som har en lignende funksjon som statsforvalteren i Norge.

I tillegg har fire kvinner varslet at lignende ting har skjedd med dem etter 1992, da Grønland overtok ansvaret for helsesektoren på øya.

Oppfordringen om å varsle helsemyndighetene kommer etter at det ble kjent at over 4.500 grønlandske kvinner og jenter fikk spiraler mellom 1960 og 1991, noe som beskrives som en dansk kampanje for å få ned fødselstallene på øya.

Mange ga ikke samtykke til inngrepet, og i flere tilfeller ble ikke foreldrene informert. Det pågår nå en granskning av forholdene rundt skandalen, som har skapt store overskrifter på Grønland og i Danmark. Grønland er fortsatt en del av Danmark, men har hatt selvstyre siden 1979.

