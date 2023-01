Dansk plan om asylmottak i Rwanda legges på is

Utlendings- og integrasjonsminister Kaare Dybvad Bek opplyser dette til nettstedet Altinget.

– Vi innleder ikke forhandlinger akkurat nå om å lage et dansk mottakssenter i Rwanda, sier han.

Den forrige sosialdemokratiske regjeringen var en pådriver for denne løsningen. Men i desember overtok en ny regjering bestående av Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterna.

Et asylmottak i Rwanda er ikke nevnt i regjeringsgrunnlaget som partiene er blitt enige om.

I stedet nevnes en ambisjon om å etablere et mottakssenter for asylsøkere utenfor Europa i samarbeid med EU eller andre land.

Kaare Dybvad Bek tror dette vil kunne være mulig i løpet av fem år. Samtidig erkjenner han at det per i dag er vanskelig å se for seg at hele EU skal kunne samle seg om en løsning basert på asylmottak i en annen del av verden.

Før valget i Danmark i fjor sa Dybvad at han forventet at en avtale om et mottakssenter i Rwanda kunne være på plass i løpet av et år.

Også Storbritannia har hatt en plan om å opprette slike mottakssentre i Rwanda. Deportasjonen av de første asylsøkerne fra Storbritannia til Rwanda ble imidlertid stanset av Den europeiske menneskerettsdomstolen i juni i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen