Minnestund i Equinor 10 år etter angrepet mot In Amenas i Algerie

Tidlig om morgenen den 16. januar 2013 ble et gassproduksjonsanlegg like vest for byen In Amenas i Algerie angrepet av 32 tungt bevæpnede islamistiske terrorister. Det var om lag 800 personer på anlegget da terroraksjonen startet.

Norske Statoil (dagens Equinor) var ett av operatørselskapene på anlegget, med 17 ansatte på plass.

Gruppen «De som undertegner med blod», ledet av den beryktede terroristen Mokhtar Belmokhtar, påtok seg ansvaret for gisselaksjonen, som angivelig ble utført for å tvinge franske styrker ut av Nord-Mali, der Belmokhtars gruppe opprinnelig hadde sin base.

Mange gisler

Terroristene tok et stort antall gisler og truet med å drepe disse dersom ikke gruppens krav ble innfridd. Drøyt tre døgn senere var terroraksjonen avsluttet. Mange av gisseltakerne ble drept, men også 40 ansatte fra ti land, deriblant de fem nordmennene.

Ti år etter terroren kjenner imidlertid verken Utenriksdepartementet eller Equinor til at noen er stilt til ansvar for ugjerningen gjennom et rettsoppgjør. Mokhtar Belmokhtar, som altså antas å ha ledet angrepet skal ha blitt drept i et fransk luftangrep i 2016, ifølge amerikansk etterretning.

– På vegne av de mange som ble rammet av denne grusomme tragedien, ønsker vi selvfølgelig at terroristene blir stilt til ansvar for sine ugjerninger. Vi er kjent med at det fra offisielt norsk og britisk hold har vært oppfølging av algeriske myndigheter om status i prosessen, men vi har ikke noe førstehånds kjennskap om dette, sier pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor i en kommentar til NTB.

– Det er etter det norske myndigheter erfarer fortsatt en pågående rettsprosess i Algerie, men vi har dessverre ingen ny informasjon per nå, opplyser pressekontakt Ragnhild H. Simenstad i UD til NTB.

Den algeriske ambassaden i Norge har ikke besvart en henvendelse fra NTB om saken.

En privat markering

Aanestad forteller at Equinor på tiårsdagen mandag skal holde en privat markering.

– I tråd med berørtes ønsker blir det en privat seremoni for pårørende, overlevende og familiene på hovedkontoret i Stavanger. Det blir også en markering i Algerie, sier han.

Han understreker at terroraksjonen i In Amenas var et forferdelig brutalt og hensynsløst angrep.

– 40 uskyldige mennesker fra ti land mistet livet. Equinor mistet fem ansatte. Tolv av våre ansatte kom seg ut i live, men ble utsatt for påkjenninger som preger dem for livet. Selskapets prioritet har vært å ivareta dem som ble rammet – etterlatte og pårørende, de som overlevde og resten av organisasjonen som ble berørt. Vi har videreført oppfølging og støtte til de berørte og vil opprettholde dette så lenge det er et behov for det, sier han.

Sikkerheten er styrket

På spørsmål om hva aksjonen i årene etter har betydd for den videre driften, personalet og sikkerheten, svarer Aanestad at sikkerheten er blitt styrket på mange måter.

– Vi besluttet tidlig at vi ønsket en uavhengig gransking som gikk inn i alle sider av tragedien, for å sørge for at vi som selskap gjorde alt som sto i vår makt for å lære og hindre noe tilsvarende i fremtiden. Granskingen ble ledet av generalløytnant Torgeir Hagen, og rapporten inneholdt en rekke anbefalinger, som alle er fulgt opp, sier han.

