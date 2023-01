Kina holdt nye militærøvelser rundt Taiwan

Folkets Frigjøringshær (PLA) sier i et uttalelse søndag kveld at deres styrker gjennomførte kampøvelser i havet og luftrommet rundt Taiwan, med fokus på landangrep og sjøangrep.

– Målet med øvelsene var å teste felles kampevner og resolutt motvirke de provoserende handlingene til eksterne styrker og Taiwans uavhengige separatiststyrker, heter det i uttalelsen.

Inn i luftforsvarssonen

Taiwans forsvarsdepartement sier de har registrert 57 kinesiske fly og fire marinefartøyer i løpet av det siste døgnet. 28 av flyene fløy inn i Taiwans luftforsvarssone, ifølge departementet.

Kina gjennomførte lignende øvelser i forrige måned. Da registrerte Taiwan at 43 kinesiske fly krysset den uoffisielle midtlinjen på Taiwanstredet.

Kina anser Taiwan som «sitt»

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium, og motsetter seg enhver form for offisielle kontakter mellom Taiwan og andre land. Norge, FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet», det vil si at det er bare myndighetene i Beijing som representerer Kina, og at det kun finnes ett Kina.

