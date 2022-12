Kwarteng innrømmer feil under Truss-regjering: – Var for utålmodige

– Folk lot seg rive med, og det gjelder også meg selv. Det var ingen taktisk spissfindighet overhodet. Det jeg angrer mest på, er at vi ikke var taktisk kloke og at vi var for utålmodige. Vi hadde kun et lite øyeblikk til rådighet, og de ansvarlige, inkludert meg, rotet det til, sier Kwarteng i et intervju med Financial Times.

Han understreker samtidig at det strategiske målet, innsikten og diagnosen på problemet var riktig, men at den forrige regjeringen sviktet fordi den ikke hadde en god plan for gjennomføring.

I oktober la Kwarteng fram et minibudsjett med en rekke skattekutt. Men det var ingen plan for hvordan kuttene skulle finansieres, og markedene svarte med å kaste den britiske økonomien ut i en ny storm.

Finansminister Kwarteng fikk sparken etter vel fem uker i jobben, og til slutt måtte statsminister Liz Truss gå av.

[ Statsminister i seks uker: Hvem hadde rekorden før Truss? ]