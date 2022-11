BBC-journalist pågrepet og banket opp i Kina

Deutsche Welles korrespondent William Yang delte natt til mandag en video på Twitter som viser BBCs videojournalist Edward Lawrence idet han blir pågrepet mens han filmet demonstranter.

På videoen kan man se ham rope til folk på stedet at de skal ringe konsulatet, mens han blir ført bort.

BBC selv opplyste litt senere blant annet til TV 2 at Lawrence ble påført håndjern, banket opp og sparket mens han var i politiets varetekt før han ble løslatt etter flere timer.

BBCs talsperson sa at de var svært bekymret for at han ble behandlet slik han ble mens han var på jobb og dekket demonstrasjonene som en akkreditert journalist.

Ifølge den britiske avisa The Sun snakket britiske tjenestemenn med ham etter at han ble satt fri.

– Jeg er på stedet der det var ekstraordinære demonstrasjoner mot nullcovid i Shanghai i går. Mange er samlet her og ser på i stillhet. Masse politi, tvitret Lawrence søndag ettermiddag før han ble pågrepet.

Hendelsen fant sted i Urumqi-gaten, der det søndag var demonstrasjoner for andre dag på rad mot myndighetenes strenge smitteverntiltak.

