Netanyahus forgjenger må betale for å ha ærekrenket ham

Saksøkeren er den som har sittet lengst som statsminister i Israel, mens saksøkte Olmert er den eneste statsministeren i landet som har havnet i fengsel.

Netanyahu saksøkte Olmert for utsagn sistnevnte kom med i fjor etter flere valg uten et klart resultat. Den gangen avviste Netanyahu oppfordringer til å trekke seg mens han møtte i retten for å svare på korrupsjonsanklager.

En domstol i Tel Aviv har nå avvist at Olmert «ga uttrykk for en mening i god tro» da han sa at Netanyahu fremsto som gal og at kona og sønnen var psykiske syke.

Retten konkluderte med at Olmerts uttalelser på TV-kanalen DemocraTV i april 2021 var ærekrenkende og har pålagt den tidligere statsministeren å betale nærmere 200.000 kroner i oppreisning til Netanyahu og familien hans. I tillegg må Olmert dekke sakskostnadene.

Den tidligere statsministeren kan anke dommen.

[ Ghulam ledet den beryktede B-gjengen: – Mor og far ga meg Norge. Jeg ga dem mørket (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen