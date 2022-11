Tyrkia erklærer militæroffensiv mot kurdiske militser i Syria og Irak

– Vi starter Operasjon sabel fra nå av, sier forsvarsminister Hulusi Akar.

Erklæringen søndag morgen kom etter at Tyrkia hadde gjennomført flere luftangrep mot kurdiskkontrollerte områder nordøst i Syria og i Nord-Irak.

Ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet var angrepene rettet mot Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den syriskkurdiske militsen YPG. Minst tolv personer er drept, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Eksilgruppen oppgir at det er gjennomført 25 luftangrep i Aleppo-provinsen og ved byen Kobani sent lørdag kveld, og at områdene som er rammet, kontrolleres av USA-støttede Syriske demokratiske styrker (SDF). SDF spilte en sentral rolle i kampen mot IS i Syria.

Rammet landsbyer

– Kobani, byen som nedkjempet IS, er blitt utsatt for bombing av fly fra de tyrkiske okkupantene, står det i en melding på Twitter fra Farhad Shami, som er talsmann for SDF.

Tyrkiske luftangrep har også rammet to tett befolkede landsbyer nord i Aleppo-provinsen, og i den nordøstlige provinsen Hasaka, ifølge Shami.

Ifølge SOHR, som følger utviklingen i Syria gjennom et nettverk av kilder i landet, er det personer fra både SDF og den syriske regjeringshæren blant de drepte.

Tyrkia anser den syriskkurdiske militsen YPG, som utgjør mesteparten av SDF, som en forlengelse av den forbudte PKK.

Bombeangrep

Nylig hevdet Tyrkia at PKK sto bak bombeangrepet som tok livet av seks personer og såret rundt 80 i sentrum av Istanbul. Kort tid etter angrepet pågrep de dessuten en syrisk kvinne som de hevder etterlot en bombe på stedet, og som Tyrkia hevder fikk ordren fra Kobani.

Både PKK og YPG har nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Luftangrepene er utført i henhold til FN-charterets artikkel 51 om retten til selvforsvar, uttaler forsvarsdepartementet i Ankara, som argumenterer med at disse områdene brukes som baser for angrep mot Tyrkia.

YPG avviser at basene deres blir brukt til dette.

