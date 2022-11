Bombemistenkt pågrepet i Tyrkia - minister anklager PKK

– Ifølge vår etterforskning er terrororganisasjonen PKK ansvarlig, sier Soylu.

PKK er blant annet terrorlistet av EU.

Natt til mandag ble personen som var etterlyst etter eksplosjonen, pågrepet. President Recep Tayyip Erdogan og visepresident Fuat Oktay sa søndag kveld at det var en kvinne som var etterlyst og mistenkt for å stå bak.

«Lukt av terror»

Minst seks personer ble drept og 81 ble såret da en bombe gikk av ved Taksimplassen i Istanbul.

– Eksplosjonen skjedde som følge av at en gjerningsperson, en kvinne, detonerte en bombe. Vi mener det er en terrorhandling, sa Tyrkias visepresident Fuat Oktay til avisen Cumhuriyet.

Også president Recep Tayyip Erdogan sa at bombeangrepet «hadde en lukt av terror».

En kvinne er mistenkt

Avisene Sondakika og Sabah skriver at eksplosjonen ble filmet av et overvåkingskamera, og at en kvinne la igjen en bag på stedet noen få minutter før bomben gikk av.

Tyrkias justisminister Bekir Bozdağ opplyste søndag kveld til TV-kanalen A Haber at kvinnen satt på en benk i 45 minutter før hun reiste seg, la fra seg bagen og forlot området.

Flammer og et høyt smell

Store styrker fra tyrkiske nødetater ble sendt til stedet og evakuerte området av frykt for flere bomber. Skoddene ble dratt for i butikkene, og gater ble stengt. En video lagt ut i sosiale medier viser flammer som slår opp og et høyt smell, noe som fikk fotgjengere til å snu og løpe vekk i panikk.

Ifølge vitneforklaringer til tyrkiske medier var smellet enormt og ble hørt i flere bydeler. Andre videoer viste ambulanser, brannbiler og politi på stedet.

Tyrkias tilsynsmyndighet for mediene har innført midlertidige restriksjoner på rapportering om bomben, et grep som forbyr bruk av nærbilder og bilder av eksplosjonen. Blant annet er tilgangen til Twitter blitt begrenset.

Omverden med støtte til Tyrkia

Reaksjonene fra omverdenen har ikke latt vente på seg, og flere toppledere og politikere har uttrykt sin støtte til Tyrkia.

– Sjokkerende bilder fra Istanbul. Mine tanker og dypeste kondolanser går til alle de berørte og det tyrkiske folket. Nato står i solidaritet med vår allierte Tyrkia, skriver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun er forferdet over angrepet i Istanbul.

– Våre tanker går til ofrene og pårørende. Norge står sammen med Tyrkia i denne vanskelige tiden, skriver hun på Twitter.

UD: – Uoversiktlig

Norsk UD sier de foreløpig ikke har indikasjoner på at nordmenn er rammet.

– Utenriksdepartementet er i kontakt med vår ambassade i Ankara for å undersøke om nordmenn er rammet av eksplosjonen i Istanbul. Situasjonen er fortsatt uavklart og uoversiktlig, men vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad i en epost til NTB.

Hun legger til at ambassaden følger situasjonen og er i kontakt med lokale myndigheter for å innhente informasjon

UD anbefaler norske borgere i Istanbul å følge de lokale myndighetens anbefalinger, unngå store folkemengder og utvise årvåkenhet.

