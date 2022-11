Tyrkisk politi hevder syrisk kvinne plantet Istanbul-bomben

De hevder også at hun har tilstått å ha fått ordren fra Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

Tyrkiske myndigheter har lenge hevdet at terrorlistede PKK har såpass nære bånd til syriskkurdiske grupperinger at også de bør terrorlistes av vestlige land.

Syrisk-kurdiske YPG har samarbeidet nært med USA og andre vestlige land for å nedkjempe IS i Syria. Samtidig har Tyrkia gjennomført flere offensiver mot YPG i Nord-Syria og sørget for å sette tyrkiskvennlige syriske opprørere til å styre i kurdiskdominerte områder.

