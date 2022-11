Hvitt pulver sendt til republikansk kandidat i USA

Politi og brannmannskaper fra Phoenix rykket ut til kandidat Kari Lakes valgkampkontor ved 2-tiden natt til søndag.

Det var ikke meldt om at noen var skadd eller blitt syke, men det er fortsatt uklart hva det hvite pulveret består av.

Lakes valgkampapparat opplyser at det var en person i staben som åpnet konvolutten. Vedkommende er tatt hånd om av helsepersonell.

– Bare to dager før valgdagen, er valgkampkontoret vårt fortsatt stengt. Vi ser fram til at politiet fullfører etterforskningen så fort som mulig, sier Lakes talsmann Ross Trumble natt til mandag norsk tid.

– I mellomtiden, vit at vår besluttsomhet har aldri vært større og at vi ikke lar oss skremme, sier Trumble videre.

Lakes motkandidat til guvernørvervet i Arizona, demokraten Katie Hobbs, sier at hendelsen «er meget bekymringsfull». Hun sier at hun er takknemlig for at Lake og hennes stab er uskadd.

– Politisk vold, trusler eller skremsler hører ikke hjemme i demokratiet vårt. Jeg fordømmer på det sterkeste denne truende oppførselen som var rettet mot Lake og hennes stab, sier Hobbs.

