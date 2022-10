Halloween-feiring endte i tragedie i Seoul: 146 bekreftet døde

Tragedien skjedde da tusenvis av feststemte mennesker som var ute for å feire halloween, ble trengt sammen i en smal gate i byens livlige utelivsdistrikt Itaewon. Trengselen ble for stor og plutselig oppsto det panikk.

Mange ble klemt eller trampet i hjel idet folk forsøkte å komme seg unna.

Videoer delt i sosiale medier viser både ambulansepersonell og andre som gir hjerte- og lungeredning til mennesker som ligger livløse på bakken. Andre mennesker var dekket helt til med laken.

Seouls brannmester Choi Seong-beom sier tallet på døde kan stige ytterligere etter hvert som redningsmannskaper får søkt gjennom område. Ifølge Choi er tilstanden kritisk for flere av de skadde.

Øyenvitne: – Det tok aldri slutt

Et øyenvitne forteller til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at han så folk bli klemt til døde.

– Folk lå oppå hverandre i flere lag. Noen mistet gradvis bevisstheten, mens andre allerede så ut som de var døde, sier han.

Svenske Alex Noble, som befant seg på hovedgaten i Itaewon, forteller til Sveriges Radio P4 at det plutselig kom mange ambulanser og brannbiler, og hvordan han så mennesker bli båret dit fra andre steder.

– Det tok aldri slutt. Alle så helt livløse ut, forteller han.

– Jeg har aldri sett så mange mennesker dø framfor meg, sier han og forteller at han så minst 60 mennesker som lå livløse på den store gaten.

Kaotiske scener

Et stort antall ambulanser og om lag 800 redningsfolk ble sendt til stedet, og ambulanser gikk i skytteltrafikk til nærliggende sykehus. Redningsmannskaper er også kommet til Seoul fra andre steder i landet.

Øyenvitner forteller om kaotiske forhold i gatene der det er så mange mennesker, både døde, skadde og uskadde, at ambulanser og andre utrykningskjøretøyer ikke kommer fram.

Mens de skadde blir fraktet til sykehus, blir mange av de døde brakt til en gymsal i nærheten i påvente av å bli identifisert.

Politiet sier de foreløpig ikke vet hva som utløste trengselen og panikken, men at ulykken etterforskes. Ifølge lokale medier oppsto trengselen da et stort antall folk la på sprang mot en bar i Itaewon etter rykter om at en ikke navngitt kjendis var der.

100.000 ute for å feire halloween

Ifølge lokale medier hadde over 100.000 mennesker tatt turen til Itaewon-området for å delta i den første munnbind-frie halloweenfesten siden pandemien. I meldinger postet i sosiale medier tidligere på kvelden, skrev flere at det var så mange mennesker i området at det føltes utrygt.

President Yoon Suk-yeol har innkalt til krisemøte om ulykken. Han oppfordrer ansvarlige myndigheter til å sørge for at de skadde får rask behandling og se til at det er nok ledige senger på sykehusene i nærheten. Han oppfordrer også folk til å holde seg unna området og la ambulanser slippe til.





