Xi sikrer makten med nære allierte i Kinas mektigste organ

Komiteen, som er Kommunistpartiets øverste organ, har sju medlemmer. De som utgjør partiets innerste krets de neste fem årene, er alle menn i 60-årene, viser oversikten som ble offentliggjort søndag.

Samme dag ble det klart at Xi blir sittende som partiets generalsekretær i en tredje femårsperiode, noe som betyr at han med sikkerhet vil bli valgt til president under Folkekongressen neste år. Det er første gang på flere tiår at en kinesisk leder får sitte i mer enn to perioder.

Fire av de gamle medlemmene i den stående komitéen er nå byttet ut, og alle de nye er regnet som lojale støttespillere til Xi.

– Vil styre lenge

– De er alle Xis folk, noe som tyder på at han ønsker å styre også etter en tredje periode, sier Alfred Wu Muluan ved National University of Singapore til nyhetsbyrået AFP.

Blant dem er Li Qiang (63), tidligere partileder i Shanghai og arkitekten bak millionbyens omfattende koronastrategi. Det er han som besluttet av Shanghai skulle stenge helt ned i to måneder tidligere i år, en nedstenging som etter hvert ble svært upopulær.

Eksperter peker på at utnevnelsen viser at Xi legger langt mer vekt på lojalitet enn folkelig popularitet blant sine nærmeste medarbeidere.

Statsminister?

Li Qiang er nå blitt nummer to i partihierarkiet etter Xi Jinping, og det er ventet at han kommer til å overta statsministerposten etter Li Keqiang under Folkekongressen i mars neste år.

De tre andre nyutnevnte medlemmene er Xis nære medarbeider og stabssjef Ding Xuexiang (60), partileder i Guangdong-provinsen Li Xi (66) og partileder i Beijing Cai Qi (66), melder statlige kinesiske medier, som søndag rapporterte fra møtet i Folkets store sal i Beijing.

Kun to medlemmer blir værende i komiteen i tillegg til Xi selv. Den ene er Zhao Leji (65), som har vært sentral i Kinas arbeid mot korrupsjon.

Også Wang Huning (67) blir sittende. Han regnes som Xis ledende ideolog og er mannen bak Xis slagord «Kinas drøm»

Wang har bakgrunn som universitetsprofessor, og har også vært en nær rådgiver for to tidligere presidenter. I en av hans mest berømte bøker – «America against America» – argumenterer han for at USAs fall er uunngåelig som følge av kulturelle verdier som dekadense og individualisme.

Fjernet fra makteliten

Allerede lørdag ble det klart at fire av komiteens medlemmer blir byttet ut. Blant dem statsminister Li Keqiang, som nå heller ikke er blant de 205 medlemmene i Kommunistpartiets sentralkomité.

Li har stått i bresjen for Kinas økonomiske reformer, og det at han nå er ute av makteliten, tyder på at Xi vil stramme inn og ta mer kontroll over den økonomiske politikken.

Den stående komiteen ledes av partileder og president Xi Jinping.

Samtidig som komiteen kun består av menn, slik den også har gjort tidligere, er det for første gang på 25 år ingen kvinner i selve politbyrået, som har 24 medlemmer.

Sun Chunlan, som var medlem i forrige periode, har nå gått av med pensjon.

[ Xi Jinpings ambisjon er å styre til sitt siste hjerteslag. Vi kan vente et enda mer intolerant og aggressivt Kina ]