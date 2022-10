Stoltenberg: – Et avgjørende øyeblikk for vår sikkerhet

Han møtte pressen ved starten av alliansens forsvarsministermøte i Brussel onsdag.

Her gjentok han at Russlands opptrapping i Ukraina de siste ukene er den mest alvorlige siden invasjonen i februar. Stoltenberg viste til Russlands mobilisering av flere soldater, forsøket på annektering av nye ukrainske områder og delvis skjulte trusler om bruk av atomvåpen.

Et viktig tema på forsvarsministermøtet blir leveranser av nye luftforsvarssystemer til Ukraina, ifølge Nato-sjefen. Han oppfordrer allierte til å donere luftvernsystemer til Ukraina..

– Allierte har alt gitt luftvernsystemer, men Ukraina trenger mer, sa Stoltenberg på vei inn til første dag av Natos forsvarsministermøte.

Haster

Han viste til den nylige russiske bombingen av flere ukrainske byer, samt sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.

– Dette viser at det haster med mer luftvern, sier Stoltenberg.

Han berømmet samtidig allierte som har lovet å levere luftvernsystemer til Ukraina, som Tyskland og USA.

– Grusomme angrep

– Vi ser alle hvor viktig det er. De grusomme angrepene mot Ukraina med ødeleggelsene av sivil infrastruktur og angrep på energiinfrastruktur er alvorlig ettersom vi nærmer oss vinteren.

Tidligere onsdag opplyste den ukrainske regjeringen at Ukraina har fått det moderne luftvernsystemet Iris-T fra Tyskland. Systemet kan beskytte en hel by.

– Iris-T er allerede her. Nasams kommer. Dette er bare begynnelsen. Og vi trenger mer, tvitrer Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

USAs president Joe Biden har lovet Ukraina norskutviklede luftvernsystemer av typen Nasams.

Venstre er blant partiene som har presset på for at også Norge må donere luftvern i form av Nasams – et mobilt, modulbasert mellomdistanse luftvernsystem – til Ukraina.

Slunkne lagre

Onsdag samles de allierte til et møte i det såkalte Ukraine Defence Contact Group, hvor også Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov er invitert. Reznikov deltar også i en middag med de allierte på kvelden.

Forsvarsministrene skal blant annet diskutere hvordan de kan fylle opp våpenlagrene, som begynner å tømmes etter flere måneder med donasjoner til Ukraina.

– Jeg forventer at ministrene er forberedt på å gå gjennom retningslinjene for våpenlagrene og å involvere seg med våpenindustrien, sa Stoltenberg onsdag.

