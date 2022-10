Putins eskalering

Mandag regnet russiske raketter over byer i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og en rekke andre byer ble utsatt for Vladimir Putins raseri etter en eksplosjon på brua mellom det russiske fastlandet og Krym-halvøya i helga. Minst 19 mennesker skal ha mistet livet i rakettangrepene, ifølge ukrainske nødetater. Angrepene fortsatte tirsdag.

Vi kan ikke la oss skremme til underdanighet

Det er snakk om rene hevnangrep etter eksplosjonen på Krym-brua. Russland bygget brua etter å ha annektert Krym-halvøya i 2014. Den sto klar i 2018, og er med sine 19 kilometer den lengste i Europa. Brua kostet 40 milliarder kroner å bygge, og omtales som et av Putins prestisjeprosjekt. Brua kan også ses på som et symbol på kleptokratiet og korrupsjonen i dagens Russland: Putin ga oligark og barndomsvenn Arkadij Rotenberg den verdifulle jobben med å bygge den.

Russiske medier har skrytt av at brua er så godt beskyttet at ukrainske angrep ville være umulig. Det ble motbevist i helga. Putin anklaget Ukraina for å ha gjennomført terrorangrep på Krym-brua, og sa at det var «umulig ikke å svare» på angrepet.

Svaret er altså å terrorbombe befolkningen i Ukraina. Det skjer samtidig som den russiske presidenten snakker stadig mer høylytt om at Russland vil «forsvare» seg med alle middel – også atomvåpen. Eksperter advarer om at faren for slike desperate grep øker for hvert russiske tilbakeslag i krigen i Ukraina. Dem er det mange av om dagen.

Faren er reell, noe som understrekes av viljen til å bombe sivilbefolkningen i Ukraina. Vi kan likevel ikke la oss skremme til underdanighet.

Det er mye takket være støtte fra vesten, i form av våpen, utstyr og på andre vis, at ukrainerne klarer å kjempe med stor suksess mot det som i utgangspunktet var en russisk overmakt. Samtidig biter vestlige sanksjoner mot Russland hardt. Det er avgjørende at vi fortsetter langs samme linje.

Tyskland melder at landet vil framskynde leveransen av luftvern til Ukraina. USAs president Joe Biden er tydelig: Om Putin tyr til atomvåpen, vil han angre på det. Det er den eneste mulige responsen på de stadig mer desperate utspillene fra Vladimir Putin, som søker å så splid gjennom trusler. Vi må ikke vike.

