Krever at Alex Jones betaler ti milliarder til Sandy Hook-etterlatte

Det har en jury i delstaten Connecticut bestemt. En dommer fant i fjor Jones og hans nettavis InfoWars erstatningspliktig for ærekrenkelser mot flere etterlatte fra Sandy Hook-skytingen, som kostet 26 personer livet, deriblant 20 elever.

Etter dagens dollarkurs tilsvarer erstatningssummen 10,3 milliarder norske kroner. Påtalemyndigheten hadde antydet at Jones burde betale 550 millioner dollar.

Jones varsler at han vil anke. Ifølge ABC News var han på lufta med radioprogrammet sitt da dommen ble lest opp. 48-åringen omtalte den som «en vits».

– Jeg kan holde rettssprossen gående i flere år, sa han ifølge Vice-journalisten Anna Merlan.

– Hundrevis av år

Søksmålet er fremmet av foreldrene til fem barn og familien til tre av de ansatte ved skolen. Advokaten til foreldrene, Chris Mattei, ba de seks jurymedlemmene om å tenke på omfanget av ærekrenkelsen.

– Han har kommet med grusomme påstander om at familier skal ha forfalsket sine 6- og 7-åringers død, sa Mattei i sin avsluttende prosedyre.

Forsvarer Norm Pattis sa samtidig til juryen at det ikke var deres jobb å slå Jones konkurs og at selv om han representerer et foraktet menneske, så var den halve milliarden altfor mye.

– Det vil ta en person som tjener 100.000 dollar i året hundrevis av år å tjene 550 millioner dollar, sa Pattis i sin prosedyre.

Ny rettssak i vente

Jones hevdet i sin nettavis InfoWars at massakren var en bløff som var iscenesatt av skuespillere for å skape blest om den lette tilgangen på våpen i USA.

I retten har foreldre fortalt hvordan de i årevis er blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori. Advokat til familiene ba juryen dømme Jones til en så stor erstatning at de ville ruinere InfoWars, som sprer en lang rekke konspirasjonsteorier til sine tilhengere.

Dette er den andre rettssaken Jones har vært i. Den første var tilbake i august, da han ble dømt til å betale foreldre 49 millioner dollar i erstatning. Jones står samtidig overfor en tredje og siste rettssak. Også i den risikere han en heftig erstatningssum.