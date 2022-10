Taiwans leder sier øya ikke gir slipp på demokratiet

I en tale mandag trakk hun paralleller til Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er bred konsensus blant taiwanerne og våre ulike politiske partier om at vi må forsvare vår nasjonale suverenitet og vår frie og demokratiske levemåte, sa presidenten.

– Vi har ingen handlingsrom for kompromiss, sa hun.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium, og motsetter seg enhver form for offisielle kontakter mellom Taiwan og andre land. Norge, FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet», det vil si at det er bare myndighetene i Beijing som representerer Kina, og at det kun finnes ett Kina.

