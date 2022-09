Kina godkjenner verdens første koronavaksine du kan puste inn

Kina er det første landet i verden til å gi grønt lys for en inhalert vaksine for koronaviruset, og baner dermed vei for bruk av et nålefritt produkt som kan beskytte mot viruset i Kina, hvor det å holde smittespredningen nede fortsatt er en topp-prioritet, skriver CNN.

Vaksineprodusenten, CanSino Biologics, sa i en uttalelse søndag denne uka at Kinas legemiddelregulator har godkjent vaksinen for nødbruk, som en boostervaksine. Produktet, som kalles «Convidecia Air», gir deg en dose gjennom et luft fra en forstøver som deretter inhaleres gjennom munnen. Selskapets andre, nåle-vaksine er allerede i bruk i Kina og godkjent i en rekke andre land. Ingen av selskapets produkter er autorisert for bruk i USA, men WHO listet tidligere i år den sprøyte-versjonen av Convidecia for nødbruk.

Kliniske studier er i gang for å teste mer enn et dusin sprayvaksiner for å se om de kan skape såkalt slimhinneimmunitet, skriver CNN. Håpet er at disse nålefrie vaksinene, som gis som dråper, sprayer eller tabletter til munn og nese, også kan forhindre at infeksjonen sprer seg fra person til person, noe tradisjonelle vaksiner ikke gjør særlig effektivt så fort nye varianter av viruset vokser frem.

Lav vaksinasjon blant eldre

En rekke selskaper verden over forsker på innovative måter å levere beskyttelse mot koronaviruset på, via nese og munn. Kina følger fortsatt en streng null-covid-politikk, selv om resten av verden gradvis lærer seg å leve med viruset. Mer enn 70 kinesiske byer har vært satt under fullstendig eller delvis nedstenging siden slutten av august, noe som har påvirket mer enn 300 millioner mennesker, ifølge en CNN-rapport.

En av de medisinske årsakene fra kinesiske myndigheter til at dette nå gis et forsøk, er at det er lav vaksinasjonsrate blant eldre. I en liten studie publisert i august rapporterte CanSino-forskere at hos personer som hadde fått to injiserte doser av den kinesiske vaksinen «CoronaVac», økte en booster av inhalasjonsvaksinen antistoffnivået sammenlignet med en tredje injisert dose av «CoronaVac». Studien testet ikke om den inhalerte dosen hindret folk i å bli smittet eller forhindret dem i å overføre viruset til andre.

