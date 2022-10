Nord Stream 2-rørledning skal være tømt for gass

Lekkasjene i Nord Stream 1 og 2 ble oppdaget søndag, og ser ut til å ha sammenheng med eksplosjoner som er registrert i området. På grunn av utviklingen etter den russiske invasjonen av Ukraina var det ikke frakt av gass gjennom noen av dem, men de var fylt med metan under trykk.

– Nord Stream 2 AG-selskapet har informert Energistyrelsen om at det nå synes å være oppnådd stabilt trykk i NS2 A-rørledningen. Dette tyder dermed på at utblåsningen av gass her har tatt slutt, heter det i meldingen, som er lagt ut på Twitter.

