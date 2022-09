Derfor ble orkanen Ian så kraftig

– Jeg har sett om lag to tredeler av øya, og jeg vil si at om lag 90 prosent av øya er så godt som borte, sier den lokale politikeren Dan Allers i Fort Myers Beach til CNN.

Fort Myers Beach, en lang smal øy med veiforbindelse helt inntil fastlandet ved kysten av Florida, er trolig det hardest rammede området i Florida etter orkanen Ian.

Hurricane Ian Slams Into West Coast Of Florida Store ødeleggelser i Fort Myers Beach. (JOE RAEDLE/AFP)

– Stort sett alle hus på stranda er borte. Noen av husene i sidegatene er fullstendig borte, og det er bare vann, sier Allen, som også har fått sitt eget hjem knust.

Ian er en av de kraftigste orkanene som har truffet USA det siste tiåret, med en vindstyrke på 67 meter per sekund da den traff USA. Stormen svekket seg på vei over Florida, før den igjen styrket seg over Atlanteren. Fredag kveld norsk tid var den ventet å ramme South Carolina. Kystområdene kan bli rammet av en «livstruende stormflo» på opptil 1,5 meter og store mengder regn, meldte amerikanske meteorologer fredag.

Varmere vann

September er høysesong for orkaner i området, fordi temperaturen i Mexico-gulfen er varmere enn ellers i året. Klimafenomenet La Ninã har også skapt «bedre» forhold for orkaner i Nord-Atlanteren de siste årene, skriver The New York Times.

Men nå har vannet vært varmere også enn det som ellers er vanlig for denne tid av året, ifølge foreløpige data fra NASA, og ifølge eksperter kan bare en liten oppvarming av vannet utgjøre en stor forskjell, fordi det gir ekstra energi til en storm.

En kollapset vei i Sanibel Island i Florida. (SHANNON STAPLETON/Reuters)

Vannet på overflaten var nå spesielt varmt utenfor Floridas sørvestlige kyst, noe som gjorde at stormen samlet opp energi like før den krasjet inn på land like nord for Fort Myers.

Klimaendringene gjør orkanene sterkere nå enn før på grunn av varmere vann, ifølge klimaforskere. Antall stormer i kategori 4 og 5 har økt siden 1980 i regionen som nå er rammet, skriver The New York Times.

– Klimaendringer forverrer orkaners konsekvenser i USA ved å øke intensiteten og redusere hastigheten de forflytter seg med. Forskere er foreløpig usikre på om vi vil se en endring i antall orkaner, men de er sikre på at intensiteten og alvorligheten av orkaner vil fortsette å øke. Denne utviklingen fører til at orkaner kan føre til mer ødeleggelse og flere dødsfall, skriver Center for Climate and Energy Solutions.

Tidligere var det vanlig at orkaner avtok i styrke når de nærmet seg kysten nord i Mexico-gulfen, men det skjedde ikke med denne orkanen eller orkanene Ida i 2021, Laura i 2020 eller Michael i 2018, skriver det amerikanske nyhetsnettstedet Axios.

Redningsmannskap vasser i vannet i gatene i et nabolag i Fort Myers. (RICARDO ARDUENGO/AFP)

Også havnivået påvirker. I byen St. Petersburg, som ligger langs kysten litt lenger nord for området som er verst rammet i Florida, har havnivået steget nesten 23 centimeter siden 1947, ifølge en oversikt på Tides and Currents.

[ Slik må verden ruste seg for klimaendringene ]

Knust

2,5 millioner mennesker ble evakuert fra hjemmene sine i Florida før orkanen kom. Knuste båter og boliger ligger igjen langs kysten. Over to millioner mennesker var uten strøm.

– Vi har aldri tidligere sett en så kraftig stormflo, sier guvernør Ron DeSantis. Han sier myndighetene absolutt venter at det blir omkomne.

President Joe Biden erklærte krisetilstand i South Carolina allerede timer før Ian var ventet å nå kysten der fredag. Været er ventet å roe seg lørdag.

[ Druknet i hjemmet sitt i New York: – Vi lever i en ny verden ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen