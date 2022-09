To millioner uten strøm i Florida etter orkanen Ian

I byen Port Charlotte raste stormfloa inn i akuttmottaket på et sykehus, mens vinden blåste bort deler av taket. Sykehusansatte måtte evakuere pasienter opp i de høyere etasjene, og noen av pasientene var innlagt på respirator. I byer som Fort Myers ligger boliger under 1,5 meter vann.

Det var på forhånd advart om en orkan med en ødeleggende kraft som bare kommer én gang per generasjon, som Florida-guvernør Ron DeSantis kaller en «stygg naturkatastrofe». Stormens styrke var en stund like under kategori 5, som er den høyeste.

Da den traff land, var orkanen den femte kraftigste som noensinne har rammet USA. National Hurricane Center (NHC) meldte onsdag kveld om en vedvarende vindstyrke på 67 meter per sekund. Ian herjet Florida-halvøya med «katastrofal stormflo, vind og flom», het det videre.

2,5 millioner måtte evakuere

Senere roet vindhastigheten seg en god del, og sent på kvelden amerikansk tid var orkanen nede i kategori 1 med vindhastigheter på drøyt 40 meter per sekund.

Rundt 2,5 millioner mennesker fikk beskjed om å evakuere fra et titall kystfylker i Florida, med frivillig evakuering anbefalt i flere andre fylker. I fylket Charlotte nord for Fort Myers kunngjorde politiet portforbud hele natta.

Myndighetene råder innbyggere som ikke har kommet seg av gårde, om å holde seg innendørs. Stormen ventes nå å passere nær motorsportbyen Daytona Beach, gå videre over Atlanterhavet, og så svinge inn mot kysten igjen.

Delstatene Georgia, South Carolina, North Carolina og Virginia har allerede erklært unntakstilstand i påvente av Ians ankomst. Orkanen ventes nå å svekkes ytterligere så den blir en tropisk storm, som først og fremst vil medføre enorme vannmengder.

Stengte flyplasser, strømløse boliger

Flyplasser i store deler av Florida har stanset alle kommersielle flyginger. Nettstedet Poweroutage.us , som overvåker meldinger om strømbrudd, har registrert at nærmere 2,2 millioner kunder mangler strøm i Florida.

Stormen traff først Fort Myers og Port Charlotte på vestkysten av Florida, før den beveget seg over sentrale deler av delstaten.

Dramatiske TV-opptak viste veier under vann og kjøretøy som ble skylt vekk. Flere av nabolagene som huser Fort Myers’ 80.000 innbyggere lignet plutselig innsjøer. I forkant av stormen sank vannstanden i Tampa Bay.

Det ventes over 60 centimeter med regn i deler av solskinnsstaten og en stormflo på 3,6 til 5,5 meter, advarer myndighetene.

– Dette er en livstruende situasjon, melder NHC.

Saken fortsetter under videoen

20 migranter savnet

I alt 20 mennesker er savnet etter at en båt med migranter sank da Ian traff den amerikanske kysten onsdag.

– Amerikanske grensevakter rykket ut da båten var på vei mot Stock Island i Florida, skrev Miamis grensevaktsjef Walter Slosar på Twitter.

– Fire cubanske migranter svømte til land etter at fartøyet deres sank på grunn av dårlig vær, sa han.

Senere ble tre reddet opp fra kystvakta. Det letes fortsatt etter overlevende fra lufta.

Tirsdag mørkla orkanen hele Cuba. Bare de få med bensindrevne aggregater hadde strøm på øya. Der har minst to personer mistet livet, ifølge statlige medier.

