William Ruto tatt i ed som Kenyas nye president

Seremonien for 55-åringen skjedde på Kasarani-stadionet i hovedstaden Nairobi. 55-åringen, som fram til nå har vært visepresident, skal lede et dypt splittet land som lider under tørke og den samme levekostnadskrisen som store deler av verden.

Det oppsto enorm trengsel før seremonien på stadionet, som har plass til 60.000 mennesker. Hundrevis av mennesker skal ha forsøkt å klatre over gjerder og murer for å komme inn, og flere mennesker ble klemt. Politiet sier stadionet var fullstappet allerede tidlig i morges.

Etter presidentvalget 13. august nektet først Rutos fremste rival, Raila Odinga å godta resultatet. Landets høyesterett ble bedt om å etterprøve resultatet, men opprettholdt Rutos valgseier, noe Odinga godtok 5. september.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen