Leietaker kastet ut – drepte naboer

Hendelsen skjedde natt til søndag da mannen først tente på bolighuset. Idet de andre leietakerne løp ut for å komme seg i sikkerhet, begynte mannen å skyte mot dem.

Tre mennesker ble drept og to ble såret, opplyser politiet.

Mannen skjøt også mot brannmannskapene som kom for å slokke brannen. De måtte søke tilflukt fram til politiet kom til stedet. Gjerningsmannen ble til slutt skutt og drept av politiet.

En mann som bor i et av nabohusene, forteller til avisa Houston Chronicle at gjerningsmannen, som var kreftsyk, lå etter med husleien, var arbeidsledig og nylig hadde fått beskjed om at han ville bli kastet ut fra leiligheten.

– Han må ha kommet til et punkt der han ikke brydde seg lenger, sier naboen.

