Nå må svenskene være alene når de stemmer

Valgloven endres for å gjøre det helt klart at den som stemmer må stå alene i avlukket der stemmen avlegges.

Det skjer etter at internasjonale observatører kom med kritikk etter valget i 2018. Det var relativt vanlig at flere personer gikk inn i samme avlukke for å stemme, ble det påpekt.

– Visse personer skaffer seg flere enn sin egen stemme ved å påvirke og tvinge andre. Det er ikke tillatt, sier sosialdemokraten Lars Bryntesson.

Kun velgere som ikke klarer å stemme uten hjelp, for eksempel funksjonshemmede, vil nå kunne ha med seg en medhjelper inn i avlukket.

Det er valg i Sverige 11. september.

