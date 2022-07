USAs justisdepartement peiler seg inn på Trump i etterforskning av kongresstormingen

Nye avsløringer i amerikanske medier tyder på at USAs justisdepartement er oppsatt på å finne ut om Trump med vitende og vilje aktivt forsøkte å endre resultatet i presidentvalget i 2020.

Til nå har etterforskningen vært rettet mot en rekke av Trumps medarbeidere, men nå er det Trumps egne handlinger som får oppmerksomhet, opplyser ikke navngitte kilder til avisen Washington Post.

Departementet har innledet sin egen etterforskning av stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, samtidig som det pågår en større høring i Kongressen.

For å kaste lys over Trumps handlinger i forkant av stormingen har justisdepartementet blant annet sikret seg tilgang til telefonloggene til noen av Trumps nærmeste medarbeidere, deriblant hans tidligere stabssjef Mark Meadows, ifølge avisens kilder.

Dette skal ha skjedd allerede i april, men blir først kjent nå.

Ifølge Washington Post er dette enda et tegn på hvor stor granskningen av kongresstormingen var blitt, lenge før de TV-sendte høringsmøtene i Kongressen i juni og juli startet.

Justidepartementet har avhørt en rekke av Trumps medarbeidere, deriblant tidligere visepresident Mike Pence, om hvilke samtaler, møter og andre former for kommunikasjon de hadde i forbindelse med Trumps forsøk på å få valgresultatet omgjort etter at Biden vant valget.

The New York Times skriver tirsdag at de nye vitneavhørene ikke er ensbetydende med at departementet har iverksatt en strafferettslig etterforskning av ekspresidenten.

