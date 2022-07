Terrorsiktelse etter knivdrap på Gotland

Den 32 år gamle svensken er allerede varetektsfengslet for drap og har erkjent at han knivstakk den 64 år gamle kvinnen i Visby 6. juli. Påtalemyndigheten mener at han hadde planlagt drapet siden 19. juni.

I et nytt fengslingsmøte i Gotland tingrett onsdag ettermiddag vil svensk påtalemyndighet be om at terror og terrorplanlegging blir en del av fengslingsgrunnlaget.

Forrige uke tok det svenske sikkerhetspolitiet Säpo over etterforskningen ettersom påtalemyndigheten mener det dreier seg om terror.

Mannen har i flere år vært aktiv i den nynazistiske gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR), men ifølge påtalemyndigheten er det ikke dette som er bakgrunnen for at drapet regnes som en terrorhandling. Det skyldes i stedet at de mener han var ute etter å skade det svenske samfunnet og mistanke om at han planla å drepe flere personer.

64 år gamle Wieselgren jobbet som nasjonal koordinator for psykiatrispørsmål i SKR, medlems- og arbeidsgiverorganisasjonen for svenske kommuner og regioner. Svensk politi har oppgitt at drapet var knyttet til Wieselgrens offentlige profil.

