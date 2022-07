Ivana Trump døde trolig etter fall i trappa

Rettsmedisinerens kontor i New York sier at hun døde av skader i overkroppen etter en ulykke hjemme. Hun ble funnet bevisstløs nedenfor trappa i leiligheten sin ved Central Park, ifølge AP.

Reuters siterer en politibetjent som sier at hun falt ned trappa, mens AP skriver at to personer som kjenner til granskingen, sier at politiet undersøker hvordan ulykken skjedde, og at omstendighetene tyder på et fall i trappa.

Det er ingen mistanke om at det ligger noe kriminelt bak ulykken.

73 år gamle Ivana Trump var gift med Donald Trump fra 1977 til 1992, og de hadde tre barn – Donald junior, Ivanka og Eric. Før de ble gift, var hun modell. Hun var opprinnelig fra Tsjekkoslovakia.

