Sri Lankas president har rømt videre til Singapore, mens demonstranter drar hjem

Demonstranter som onsdag stormet statsministerens kontor i hovedstaden Colombo, sier torsdag at de skal trekke seg ut av bygg de gjennom uken har okkupert.

En ikke navngitt tjenestemann på Maldivene sier president Gotabaya Rajapaksa og hans kone torsdag gikk om bord på et fly fra selskapet Saudia i Maldivenes hovedstad Male. Flyet skulle til Singapore.

Presidentparet rømte fra Sri Lanka med et fly fra luftforsvaret natt til onsdag. Det har vært store demonstrasjoner i det kriserammede landet med krav om at presidenten må gå av. Han har lovet å gjøre dette, men har foreløpig valgt å utnevne statsminister Ranil Wickremesinghe til fungerende president.

Dette har ført til ytterligere misnøye blant dem som gir president Rajapaksa skylden for det økonomiske uføret landet har havnet i.

Nytt portforbud

Torsdag innførte regjeringen portforbud i hovedstaden Colombo fram til klokken 5 fredag morgen.

Etter at demonstranter onsdag forsøkte å storme nasjonalforsamlingen, er det sendt inn flere soldater og pansrede kjøretøyer for å forsterke barrikadene rundt bygningen.

Enkelte demonstranter har gått ut i sosiale medier og bedt folk ikke storme bygningen, av frykt for mer vold i landet.

Protestleder Devinda Kodagode sier til nyhetsbyrået AP at demonstrantene forlater offentlige bygninger etter at nasjonalforsamlingens leder sa at han ser på hvilke juridiske muligheter som finnes etter at Rajapaksa dro uten å levere en avskjedssøknad som lovet.

Stiller fortsatt krav

– Vi trekker oss fredfullt ut fra presidentpalasset, presidentkontoret og statsministerens kontor og det umiddelbart. Vi fortsetter imidlertid med vår kamp, opplyser en representant for demonstrantene.

De krever at statsministeren på øystaten trekker seg.

Lederen i nasjonalforsamlingen sier torsdag at han ikke har fått presidentens avskjedssøknad, slik han var blitt lovet at han skulle få innen onsdag kveld.

