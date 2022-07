Sri Lankas regjering i oppløsning: – De må komme seg opp av dette hullet

Onsdag, tre år etter at Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa kom til makten etter en overveldende valgseier, var han på rømmen og satt på et fly til Maldivene. I hjemlandet hadde den økonomiske kollapsen og korrupsjonsanklager ført til at de enorme demonstrasjonene endte med at demonstranter i helgen stormet regjeringspalasset.

Regjeringen har fått skylden for den økonomiske krisen i landet, som blant annet har ført til mangel på bensin, medisiner og matvarer. Landet kan ikke håndtere utenlandsgjelden sin, og inflasjonen er på over 50 prosent. Ifølge Unicef har 70 prosent av landets familier oppgitt at de må redusere matforbruket.

– De må komme seg opp av dette hullet, noe som betyr å inngå avtaler med kreditorene. De må også definitivt få et IMF-lån. Bare IMF kan gi et lån på fire milliarder dollar, som er det landet trenger for å komme opp av dette hullet. Det betyr å øke skattene og ha en flytende valutakurs. Den gjennomsnittlig fattige personen som har spart til pensjonen, blir hardt rammet, sier Indra de Soysa, Sri Lanka-kjenner og professor i statsvitenskap ved NTNU, til Dagsavisen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) stiller ofte strenge krav til reformer i bytte mot å gi lån, som ofte kan være for eksempel økte skatter og flytende valutakurs.

Spent politisk

Demonstrasjonene mot regjeringen begynte i april, men har eskalert de siste dagene. Demonstranter har stormet både regjeringspalasset og kontoret til statsminister Ranil Wickremesinghe. Lederen i nasjonalforsamlingen, Mahinda Yape Abeyewardana, sa i en TV-sendt tale onsdag at statsministeren er utnevnt til fungerende president. Samme dag innførte myndighetene portforbud, begrunnet med behovet for å få kontroll på situasjonen.

– De kommende ukene vil bli svært viktige. Når alt kommer til alt, er det det neste valget som vil få på plass en legitim regjering. Det er det som er planen. Den nye regjeringen som vil komme på plass snart, er det bare en midlertidig regjering. Men president Rajapaksa er nok ferdig. Sjansene for at han kommer tilbake er veldig små, sier Indra de Soysa ved NTNU.

Den pågående økonomiske kollapsen er ikke den første alvorlige situasjonen Sri Lanka står overfor. Landet var rammet av en blodig borgerkrig som startet i 1983 og ble avsluttet i 2009. De siste årene har landet hatt kraftig økonomisk vekst, men flere problemer har ulmet under overflaten. I påsken 2019 ble over 260 personer drept i flere selvmordsangrep mot kirker og hoteller.

Rammet av pandemien

Regjeringen har fått skryt for hvordan de har håndtert koronapandemien, men landet har ikke blitt spart for alvorlige konsekvenser av pandemien. Turistindustrien, som er blant de største bidragsyterne til landets økonomi, ble som andre steder hardt rammet av fallet i turisme. I årene før pandemien hadde Sri Lanka over to millioner besøkende. Sri Lanka mistet også som følge av pandemien den største kilden til utenlandsk valuta, som er pengene som migrantarbeidere i Midtøsten sender hjem.

– På samme tid hadde bensinpriser steget kraftig på grunn av krigen i Ukraina. Det betydde at staten gikk tom for penger til bensin. Fattige er veldig hardt rammet, for hvis du ikke har bensin, kommer blant annet ikke mat inn til byene. Folk var allerede veldig sinte, og korrupsjonsanklagene kom opp, sier Indra de Soysa.

Sri Lanka ble i mai det første landet i Asia på to tiår som ikke klarte å nedbetale et lån på grunn av mangel på utenlands valuta, ifølge Financial Times. Regjeringen måtte senere kunngjøre at de ikke hadde mer bensin, og salg av drivstoff ble kraftig begrenset. Bare dager etterpå publiserte regjeringen data som viste at inflasjonen hadde steget rekordmye for niende måned på rad. Det skjedde dagen etter at IMF ba landet få kontroll på den galopperende inflasjonen.

Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa flyktet fra Sri Lanka til Maldivene på onsdag. Her er han avbildet i 2019. (LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP)

Setter inn militæret

Regjeringen satte onsdag inn militæret for å kontroll over demonstrasjonene. Militærstyrker ble satt ut utenfor statsministerens kontor, som ble stormet lørdag, for å drive vekk folkemengden.

– Siden presidenten er ute av landet, er det blitt erklært en nødssituasjon for å håndtere krisen, sa talsmann Dinouk Colombage ved statsministerens kontor.

Lokalene til den største statlige TV-kanalen på Sri Lanka, Sri Lanka Rupavahini Corporation, ble stormet under en direktesending onsdag. Det ble beordret at bare nyheter fra demonstrasjonene kringkastes.

Frykter humanitær krise

Mange vanlige srilankere må stå flere dager i kø for å kjøpe drivstoff og gass til matlaging. Minst 16 mennesker skal ha mistet livet i bensinkøer. Flere skoler og universiteter i byene er stengt for å spare på drivstoff.

– Regjeringens inkompetanse har skapt store problemer for oss. De må dra og la noen andre ta over, sier taxisjåføren Samantha Ajith til Financial Times. Hun har ventet i en bensinkø som strekker seg to kilometer.

Vanlige folks reduserte muligheter til å kjøpe mat, drivstoff og andre basisvarer har ført til uro og vold.

– Vi er bekymret for at dette kan utvikle seg til en fullskala humanitær krise, sier talsmann Jens Lærke i FNs nødhjelpskontor OCHA.

Får hjelp

India sendte i slutten av juni mat og medisiner til nabolandet. Landet hadde allerede gitt Sri Lanka nesten 15 milliarder kroner i kreditt.

Statsminister Ranil Wickremesinghe sa i slutten av mai at Kina har tilbudt «noen hundre million dollar» for å hjelpe landet med å kunne anskaffe basisvarer. Kinas lån står likevel bare for 10 prosent av landets gjeld. 90 prosent kommer fra vestlige banker og private kreditorer. Sri Lanka skylder til sammen 450 milliarder kroner til utenlandske kreditorer.

Tidligere i år ba regjeringen Kina om å reforhandle gjelden, men Beijing har i stedet ønsket å tilby nye lån.

I juni ba FN om rundt 450 millioner kroner i nødhjelp til landet, ifølge NTB.

